2026ರಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ.. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್‌ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಬಂಗಾರ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಂತೂ ಚಿನ್ನ ಎಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣನೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ?.
ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೂ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಈಗಲೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ದರ ಕುರಿತು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ವೊಂದು ಹೊರ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂಡಳಿ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ Z ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
2026ರಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ದರ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಂತೂ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ವರ್ಷ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆ ಬಂಗಾರ 1,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ. ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆ ಭಾರ, ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನ ಗಗನ ಕುಸುಮವಾಗಲಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಬಂಗಾರ 1,34,180 ರೂಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಗಣನೀಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 2,14,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರೋದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಶಾಕ್ ತರಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31ರ ವರೆಗೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ರೇಟ್ 78,950 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ 58,650 ರೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ.