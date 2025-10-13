English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Gold purchase rules: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಹಲವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. 
 
Gold purchase rules: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಮೂಲಕವೇ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ? ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವೇನಾದರೂ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.  

ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ನಗದು ನೀಡಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವು ತೆರಿಗೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ತಪ್ಪಾಗಿ ನಗದು ಪಾವತಿಸಿದರೆ ನಂತರ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.  

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿ ₹2 ಲಕ್ಷ. ಅಂದರೆ, ನೀವು ₹2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ₹2 ಲಕ್ಷದ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಗದು ಪಾವತಿ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಇದಲ್ಲದೆ, ₹50,000 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಕ್ರಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮದ ಉದ್ದೇಶ ಕಪ್ಪುಹಣದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವುದು.  

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನಿಯಮವಿದೆ. ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 500 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ, ಅವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು 250 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು 100 ಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರೆ ಖರೀದಿ ರಶೀದಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ನಗದು ನೀಡಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

