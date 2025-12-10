English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣವಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು!

Gold Purchase Rules: ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿಯಮ ಕಡ್ಡಾಯ
 
Gold Purchase Rules: ಹಬ್ಬ, ಮದುವೆ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಲಿ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಮುಖ ಪರಂಪರೆ. ಆದರೆ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸಲು ಕೇವಲ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು; ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕಡ್ಡಾಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ನಗದು ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದವು.  

ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೊದಲು ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಹಣ ಅಕ್ರಮ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಯಲು (PMLA–2002) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ. 2020 ಡಿಸೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು, ದೊಡ್ಡ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ KYC ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ರೂ. 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳಾಗುವಲ್ಲಿ, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ PAN ಅಥವಾ Aadhaar ವಿವರಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆಯುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ.  

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಕಾಯ್ದೆ (1961) ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ನೀಡಿ ಚಿನ್ನ ಕೊಂಡರೆ, ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುವುದು ವ್ಯಾಪಾರಿಯದ್ದೇ ಹೊಣೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ ನಗದು ಕೊಟ್ಟರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಯೇ ರೂ. 4 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದಲೇ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ಗಳು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಗದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ.  

ನಿಯಮ 114B ಪ್ರಕಾರ, ರೂ. 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ PAN ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ. ಪಾವತಿ ನಗದು ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆಗಿರಲಿ, PAN ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ತಪ್ಪದೇ ಬೇಕು. PMLA ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಆಧಾರ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  

