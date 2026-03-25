Gold Rate Change: ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ..! ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ನಲ್ಲಿ ವರವಾಗಿ ಬಂತು ಚಿನ್ನದ ದರ..!

Gold Rate Change: ಸತತ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ, ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1.44 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿಯನ್ನು ಮೀರಿದೆ.ಈಗ ದೇಶದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ, ಆದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಈಗ, 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,200 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹1.44 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2.30 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ. ಶೇ 99.9 ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಸೋಮವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,43,600 ಕ್ಕೆ (ಎಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು. 

ಜಾಗತಿಕ ಸರಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಯೇ ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂಬತ್ತು ಅವಧಿಗಳ ಕುಸಿತದ ನಂತರ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ; ಈಗ ಇದರ ಬೆಲೆ ₹16.96 (ಅಥವಾ ಶೇಕಡಾ 0.38) ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ₹4,423.83 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ 1.03 ಪ್ರತಿಶತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ ₹69.86 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.  

ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸೂಚನೆ: ಈ ಸದ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೀವು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

