ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ! ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದ ಬಂಗಾರ..

Gold Rate today: ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಕುಸಿತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..
ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು 1 ಲಕ್ಷ 35 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗುಡ್ರಿಟರ್ನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ.. ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೆ 1,35,380 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 1520 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ 1,33,860 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಬಂಗಾರ ಮರುದಿನ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕರು ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದರು..
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2 ಲಕ್ಷ 3100 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ 3900 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,99,100 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಫೆಡ್ನ ಬಡ್ಡಿದರ ಏರಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳು ಸಹ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.