ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ..! ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ಒಪ್ಪಂದವಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ

New Gold rate update : ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ.. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ರಷ್ಯಾ ಈಗ ಡಾಲರ್ನತ್ತ ಮರಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ರೂ.1,80,779 ತಲುಪಿದ್ದ 10 ಗ್ರಾಂ ಉತ್ತಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.1,52,200ಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಡಾಲರ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಳಿಯುವ ಅಂದಾಜಿದೆ. ಆದರೆ, ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ರಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಗವರ್ನರ್ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಾಲರ್ ಪಾವತಿಗಳ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಲೇಖನ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ರಷ್ಯಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಕೊರತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ.