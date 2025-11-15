English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ! ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 3500 ರೂ. ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಬಂಗಾರ..

Gold Rate Decline: ಭಾರಿ ಜಿಗಿತದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 
 
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 1500 ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಸುಮಾರು 2000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಅಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.    

ಇಂದು 10 ಗ್ರಾಂ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1960 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,27,040 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,25,080 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1800 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 1,16,450 ರೂ.ಗಳಿಂದ 1,14,650 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1470 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿದು 95,280 ರೂ.ಗಳಿಂದ 93,810 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು.    

ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ. ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ 18,000 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಂದು 8,100 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,75,000 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ.   

ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು 2.64 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 3,351 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,23,400 ರೂ. ಆಗಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು 4.27 ಪ್ರತಿಶತ ಅಥವಾ 6,940 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,55,530 ರೂ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.    

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $408 ರಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ $50 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.   

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಆಳವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆದ್ಯತೆಯ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.  

