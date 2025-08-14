English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ಬರೋಬ್ಬರಿ 2400 ರೂ. ಇಳಿಕೆ! ಇದೆಂಷ್ಟಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?

Gold Rate Drop: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 
 
ಒಂದೆಡೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ. ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಡೇಟಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2,400 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.  

ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಫೆಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.    

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸರಾಫ ಸಂಘದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 1,01,020 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸತತ ಮೂರು ದಿನವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 900 ರೂ. ಮಂಗಳವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,000 ರೂ. ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 2,400 ರೂ. ಕುಸಿದಿದೆ.   

ಕಳೆದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 99.9 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,01,520 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ, 99.5 ಪ್ರತಿಶತ ಶುದ್ಧತೆಯ ಚಿನ್ನ ಬುಧವಾರ 500 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,00,600 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,01,350 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಈಗಿನ ಬೆಲೆ 1,15,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ..   

ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆರೋಮ್ ಪೊವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ನಿರಂತರ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಬಾನ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್‌ನ ಸಿಇಒ ಚಿಂತನ್ ಮೆಹ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಶುಕ್ರವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರತಿರೂಪ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟೀಸ್‌ನ ಹಿರಿಯ ಸರಕು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಸೌಮಿಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  

