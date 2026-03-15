ವಾರ್‌ ಮಧ್ಯಯೇ ಅಮೆರಿಕ-ರಷ್ಯಾ ಬಿಗ್‌ ಡೀಲ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ!

Gold Rate Prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ.. ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಯಾವಾಗ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತವರಿಗಂತಲೇ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದೈತ್ಯ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ..
ಸತತ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.. ಆದರೆ "ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುಸಿತವು ಕೇವಲ ವಿರಾಮವಾಗಿದೆ. ನಿಜವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮುಂದಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ದೈತ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಎಡ್ ಯಾರ್ಡೆನಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.. 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು $6,000 ಮತ್ತು ಈ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ $10,000 ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ.. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $5,017 ಆಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಯಾರ್ಡೆನಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಥವಾ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರ್ಡೆನಿ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ, ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು $300 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದವು. ಈ ಒಂದೇ ಘಟನೆಯು ವಿಶ್ವದ ದೇಶಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು.. ಇತರ ದೇಶಗಳ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡದ ಆಸ್ತಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರ್ಡೆನಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ..
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು $5,000 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಈ ಶಕ್ತಿಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಭಾರಿ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 39 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 70 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 195 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಶೇಕಡಾ 980 ರಷ್ಟು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು $2.59 ಆಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸದವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೋಹಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ದೇಶಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಯಾರ್ಡೆನಿ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು $10,000 ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿದೆ.. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾದಂತೆ, ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸೂಕ್ತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ವಸ್ತುವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸ್ತ್ರ ಎಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ.