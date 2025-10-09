English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ದರ.. ಕೇವಲ 77,450 ರೂ.ಗೆ ಸಿಗಲಿದೆಯಾ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?

Gold Rate drop: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.  
 
ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಇದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ತಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಈ ಎರಡು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಈಗ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಗೋಯಲ್ $2.4 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಪೇಸ್ 360 ಕಂಪನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದರು. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎರಡು ಲೋಹಗಳು ಈಗ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.   

ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.. ಅವರ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 30–35% ರಷ್ಟು ಇಳಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹77,701 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಗೋಯಲ್ ಹೇಳಿದರು.  

ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $2,600–$2,700 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..   

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸಹ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.  

ಹಕ್ಕು ನಿರಾಕರಣೆ: ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.  

