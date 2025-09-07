ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌... 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 55,000 ರೂಪಾಯಿ! ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ

Gold Rate : ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಕನಸು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಕಾದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 55,000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಲಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಜ್ಷರ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 2024 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 30 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಿತು. 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನವು ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 40 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಾಣಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇ.40 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 55,000 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ .
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. 2024 ರ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ, ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು 2,16,265 ಟನ್ಗಳಿಗೆ ಏರಿತು.
ಒಂದೆಡೆ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅದರ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಶೇಕಡಾ 71 ರಷ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ.