ಭಾರತ-ಚೀನಾ ಒಗ್ಗಟ್ಟು.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 20 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತಸದ ಸಮಯ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ..

Gold rate drop: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಚೀನಾದೊಂದಿಗಿನ ಭಾರತದ ಸ್ನೇಹವು ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ.  
 
ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.. ಪ್ರಸ್ತುತ, 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1.07 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.   

ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಗಳು ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ. ಆಭರಣ ಅಂಗಡಿಗಳು ಸಹ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿಯಾಗಿವೆ..   

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.  

ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ ತನ್ನ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇಶಗಳು ಸಹ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕ್ರಮಗಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.  

ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಚೀನಾ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ನಂಬುತ್ತವೆ.   

ಒಂದು ತೊಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು, ಚೀನಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.  

