ಡಾಲರ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ಏಕಾಏಕಿ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ..

Gold Rate Today: ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.. ಇದರಿಂದ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಸಂತಸಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 
 
ಹಾವು ಏಣಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ಫುಲ್‌ ಖಷ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

 ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 100680 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 100900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.   

ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 92300 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 92450 ರೂ. ಇತ್ತು. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದು, ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 75520 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಇದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 75650 ರೂ. ಇತ್ತು.  

ಇಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 100530 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 92150 ರೂ. ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 100680 ರೂ. ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 92300 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,00,530 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ರೂ. 92,150 ಆಗಿದೆ.  

 ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 99276 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅದರಂತೆ MCX ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಂದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ MCX ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 113731 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಾಗಿದೆ..   

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ನೋಡಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $3,328.98 ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ $9.55 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 0.29 ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.    

