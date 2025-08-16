Gold Rate Today: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ..
ಆಗಸ್ಟ್ 9 ರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಕೇವಲ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2,130 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಚಿನ್ನದ ದರಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಅವಧಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಚಿನ್ನವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನ): 1 ಗ್ರಾಂ ₹9,275 (₹5 ಇಳಿಕೆ). 8 ಗ್ರಾಂ: ₹74,200 (₹40 ಇಳಿಕೆ) 10 ಗ್ರಾಂ: ₹92,750 (₹50 ಇಳಿಕೆ). 100 ಗ್ರಾಂ: ₹9,27,500 (₹500 ಇಳಿಕೆ)
24 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಗ್ರಾಂ: ₹10,118 (₹6 ಇಳಿಕೆ). 8 ಗ್ರಾಂ: ₹80,944 (₹48 ಇಳಿಕೆ). 10 ಗ್ರಾಂ: ₹1,01,180 (₹60 ಇಳಿಕೆ). 100 ಗ್ರಾಂ: ₹10,11,800 (₹600 ಇಳಿಕೆ)
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ (22 ಕ್ಯಾರಟ್ – 10 ಗ್ರಾಂ): ಮುಂಬೈ: ₹92,750, ಬೆಂಗಳೂರು: ₹92,750, ಚೆನ್ನೈ: ₹92,750, ಹೈದರಾಬಾದ್: ₹92,750, ದೆಹಲಿ: ₹92,900, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: ₹92,750, ಪುಣೆ: ₹92,750, ವಡೋದರ: ₹92,800, ಅಹಮದಾಬಾದ್: ₹92,800
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈಗಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದರ ಏರಿಕೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈಗಲೇ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು