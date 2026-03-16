ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌

Gold Rate Today: ಸತತ ಐದನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.. 
 
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನದ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿವೆ.. ಹೌದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿವೆ.. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಇದು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಗೋಲ್ಡ್‌ ರೇಟ್‌ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರು ನಿರಾಳರಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ನಿಜವೆಂಬಂತೆ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕುಸಿದಿವೆ. ಹಾಗಾದರೇ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

 ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,61,010 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,590 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,59,650 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,46,340 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.  

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,59,800 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,46,490 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.  

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,74,900 ರೂ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಬೆಲೆ 2,75,000 ರೂ.ಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಯಿತು. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,79,900 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,74,900 ರೂ. ಆಗಿದೆ.. 

gold prices India Gold rate today Silver Prices India gold price drop Hyderabad Gold Rate 24 carat gold price 22 carat gold Price wedding season gold demand Gold and Silver Market Gold Price Update Silver Rate Today

EPS-2026: ಪಿಂಚಣಿ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ಷರತ್ತು ಕಣ್ಮರೆ.. ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಿನ್ನಡೆ