  ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್! ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ..

Gold Rate Today: ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಇದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ.. 
 
ಏರುತ್ತಿರುವ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿದಿವೆ. ಬಜೆಟ್‌ಗೆ ಮುನ್ನ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ತಂದಿದೆ. ಆದರೂ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರುವ ದಿನಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಹೃದಯವು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ.  

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 30 ರಂದು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 8,230 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 7,550 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಡಿತದ ನಂತರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,70,620 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,56,400 ರೂ.ಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.   

ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 15,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 4,25,100 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.    

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾದ ನಂತರ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,70,770 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ 1,56,550 ರೂ.ನಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,70,620 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,56,400 ರೂ.ಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.  

ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,70,620ರೂ. ಆಗಿದೆ.. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ 1,56,400 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು..   

