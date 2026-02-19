ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಗ್‌ ರಿಲೀಫ್.. ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಹೊಸ ನಿರ್ಧಾರ! ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಂ

Gold Rate Drop: ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ MCX ಮತ್ತು NSE ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದ್ದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂದು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (NSE) ಬುಲಿಯನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದ್ದು ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇಂದಿನಿಂದವ (ಫೆ. 19) ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಭಾರೀ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
MCX ಮತ್ತು NSE ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಜಿನ್/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ (NSE) ಬುಲಿಯನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ಇನ್ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 3% ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ 7 % ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಫೆಬ್ರವರಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MCXCCL) ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಅಪಾಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 5 ರಂದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ 4.5% ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 1% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 6 ರಂದು, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ 2.5% ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ 2% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ವಿಧಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಚಂಚಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿವೆ.
ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರೀ ಏರಿಳಿತದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ MCX ಮತ್ತು NSE ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು, ಹಿಂದಿನಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳದೊಂದಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳ ಮೇಲಿನ 3% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಲಾಭಾಂಶ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಧಿಸಲಾದ 7% ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿವೆ ಎಂದು MPX ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಷೇರು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ವ್ಯಾಪಾರ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅದೇ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ವ್ಯಾಪಾರದತ್ತ ತಿರುಗುವ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.