Gold rate: ದಿನೇ ದಿನೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಇದರ ನಡುವೆ 2026ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2ಲಕ್ಷ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತಾ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು..
ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,150 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,40,460 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,050 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,28,750 ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2,500 ರೂ. ಏರಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬಲವಾದ ಆವೇಗವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
2025ನೇ ವರ್ಷವು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.65 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 148 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಈ ಮಟ್ಟದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ರ್ಯಾಲಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಇದು.
ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಸಮಾಧಾನ, ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ, ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಯುದ್ಧಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಭಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಅಪಮೌಲ್ಯೀಕರಣವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಗಟ್ಟಿ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು
ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರ ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಕೇವಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿವೆ. ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಕುಸಿತ, ಯುಎಸ್ ಟ್ರೆಷರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು, ಯುಎಸ್ ಅವಳಿ ಕೊರತೆಗಳ ಏರಿಕೆ, ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಯುಎಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀತಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಬಂಧದ ದುರ್ಬಲತೆಯು ಜಗತ್ತು ಡಾಲರ್ ಕಡಿತದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 2025 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಸ್ಥಿರೀಕರಣವು ಚಿನ್ನದ ಪರವಾಗಿ ತಿರುಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಭೌತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು. ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳು, AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಲಯಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಹಿಂದಿನಂತೆ ಊಹಾಪೋಹಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು, ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
2026 ರ ವರೆಗೂ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ, ಮುಂದುವರಿದ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗಳು, ದುರ್ಬಲವಾದ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಇಟಿಎಫ್ ಒಳಹರಿವು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಈಗ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೇ? ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4,500 ಆಗಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.4 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆ 5,500 ತಲುಪಿದರೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 22.2 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ, ಆಮದು ಸುಂಕ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾಗದಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1.7 ರಿಂದ 1.72 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು, ಜಾಗತಿಕ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ರೂಪಾಯಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 5,500 ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 125 ತಲುಪಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ.4 ಲಕ್ಷವಾಗಬಹುದು. ಚೀನಾ ಬೆಳ್ಳಿ ರಫ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ ರೂ.2 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಬಹುದು. ಬೆಳ್ಳಿ ರೂ.5 ಲಕ್ಷದತ್ತ ಸಾಗಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ನೇರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮುಖ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.