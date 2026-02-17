ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ! ರಾಕೆಟ್‌ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ..

Gold Rate Drop: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 30,000 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದಿನ 22 ಮತ್ತು 24 ಬಂಗಾರದ ದರಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಚಿನ್ನ ಗಗನಕುಸುಮವಾಗಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಂದ ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ..
ಸೋಮವಾರವೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು.. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಸಹ ಕುಸಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.. ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 100 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 30ಸಾವಿರ ರೂ. ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ?
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,54,910 ರೂಪಾಯಿ.. ಅದರಂತೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 15,49,100 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ..
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,000 ರೂಪಾಯಿ.. ಅದರಂತೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 14,20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ..
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,42,000 ರೂ.. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಇಂದು 1 ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2,60,000 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 2600 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ..