ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್..‌ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕುಸಿತ! ಖರೀದಿಗೆ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್..‌

Gold Rate today: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1 ಲಕ್ಷ 30 ಸಾವಿರದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ. ಆ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 710 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 710 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,22,460 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 650 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,12,250 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 3000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 1,51,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,22,510 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,12,400 ರೂ., ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,51,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,22,460 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,12,250 ರೂ., ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,51,000 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ..
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,22,730 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,12,500 ರೂ., ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,65,000 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,22,460 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,12,250 ರೂ., ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ 1,51,000 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ..
ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ, ಪೂರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 8955664433 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬಹುದು.