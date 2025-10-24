ಧಿಡೀರ್‌ 8,455 ರೂ. ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ದೀಪಾವಳಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಲೇ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಂಗಾರ..

Gold rate decline: ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿವೆ. ಚಿನ್ನ 8,455 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ 30,000 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ನಂತರ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿಂತಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 8,455 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,22,419 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,29,584 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಐಬಿಜೆಎ) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರಂದು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 935 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು, ಚಿನ್ನವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,23,354 ದರದಲ್ಲಿತ್ತು .
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 3,700 ರಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 1,47,750 ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,51,450 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅದರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ 30,350 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ.
ಐಬಿಜೆಎ ಘೋಷಿಸಿದ ದರಗಳು 3% ಜಿಎಸ್ಟಿ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಜವಾದ ದರಗಳು ನಗರದಿಂದ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ' ಸಾವರ್ಜಿನ್ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್' ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ( ಆರ್ಬಿಐ ) ಈ ದರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಈ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಇಂದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ: 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 12,507, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 11,464, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 9,380..
ಮಲ್ಟಿಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ( ಎಂಸಿಎಕ್ಸ್) ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಶೇ. 0.44 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,23,552 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬೆಳ್ಳಿ ಒಪ್ಪಂದವು ಶೇ. 0.98 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,47,052 ರೂ. ನಂತೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ US ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ( CPI) ದತ್ತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಹಣದುಬ್ಬರ ದರವು 3.1% ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. US ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ದರ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ 0.6% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $48.62 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ, ಇದು ವಾರದ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸುಮಾರು 6% ಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ - ಇದು ಮಾರ್ಚ್ ನಂತರದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.