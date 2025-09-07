English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್.. 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 56,000 ರೂಪಾಯಿ! ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟ ಅಮೆರಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಕ.. ‌

Gold Rate Drop Predictions: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು 36% ವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ, ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆ.  
 
1 /7

ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಜನರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.    

2 /7

ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $2,000 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 61,000 ರೂ.ಗೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು.    

3 /7

ಮಾರ್ನಿಂಗ್‌ಸ್ಟಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ 2029 ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $1,820 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $2,000 ಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 2025 ಮತ್ತು 2027 ರ ನಡುವಿನ ಸರಾಸರಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $3,170 ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಲ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಶೇಕಡಾ 36 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.    

4 /7

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಮಿಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಅದರ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.     

5 /7

ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಮರುಬಳಕೆಯ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಇವು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಈ ವರ್ಷ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.     

6 /7

ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2023 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 71 ರಷ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡುವುದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಲ್ಪಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.     

7 /7

ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಖರೀದಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ (ವಿನಿಮಯ-ವಹಿವಾಟು ನಿಧಿ) ಹರಿವುಗಳು ಸಹ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಮಿಲ್ಸ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕುಸಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮಿಲ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.     

big fall in gold rate in india Gold price in India Gold price today in india Gold prices gold rate in india gold rate news gold rate prediction Gold Rate Today in India india gold rate today john mills morningstar today gold price in india ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ Price Prediction Indian Market gold price prediction gold price forecast Gold Investment Will gold price drop Gold market analysis

Next Gallery

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ! ತೆರೆಯಲಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು..