  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ತಿಳಿಯಿರಿ

Gold Price Today: ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸುವವರು ಈ ಅಪ್‌ಡೇಟ್ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
 
Gold Price Today: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕುಸಿದಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.  

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳು, ಮದುವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಹೊರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.  

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದು ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 79 ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, 4,988 ಡಾಲರ್‌ಗಳ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವೂ ಶೇ.7.45ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿದೆ.  

ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 3,110 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,60,260 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,850 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 1,46,900 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.  

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಅಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ದರವು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 3,65,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.  

ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  

