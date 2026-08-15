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1947ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Written ByYashaswini V
Published: Aug 15, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Aug 15, 2026, 08:38 AM IST

 ನಾವಿಂದು 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ  ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ?

Gold rate on 1947 vs 20261/5

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ

ಆಗಸ್ಟ್ 15, 1947 ರಂದು ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗಳಿಸಿತು. ಆ ದಿನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರವಾಗಿಯೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಹೊಸ ಯುಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು 80ನೇ ವರ್ಷದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಾಕ್‌ ಆಗುವಿರಿ. 

Gold rate on 1947 vs 20262/5

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಲೋಹ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು ಈ ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯೂ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.   

Gold rate on 1947 vs 20263/5

ಏಳು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 ರಂದು ಭಾರತ ತನ್ನ 80 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ  ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಗೆ ₹1,57,100 ರಷ್ಟಿದೆ. 

Gold rate on 1947 vs 20264/5

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಇಂದು ಆಗಸ್ಟ್ 15, 2026 ರಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 24K ₹15,288, 22K ₹14,014 ರಷ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 1947 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ?

Gold rate on 1947 vs 20265/5

1947 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

1947 ರಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 88.62 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಎಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. 

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