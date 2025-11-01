ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ

Gold rate today : ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ದರ ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ.
Gold rate today : ಹೊಸ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,355 ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯ ದರ ₹11,155 ಆಗಿತ್ತು — ಅಂದರೆ ₹200 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹90,840 ಆಗಿದ್ದು,
ನಿನ್ನೆ ₹89,240 ಆಗಿತ್ತು — ₹1,600 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,13,550 ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ₹1,11,550 ಆಗಿತ್ತು — ₹2,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕುಸಿತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.