English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ

ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಹಳದಿ ಲೋಹದ ದರದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವ್ಯತ್ಯಯ

Gold rate today : ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ದರ ಸತತವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್‌ ತಿಂಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. 
 
1 /5

Gold rate today : ಹೊಸ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.   

2 /5

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇಂದು ಮತ್ತೆ ದರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

3 /5

ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,355 ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯ ದರ ₹11,155 ಆಗಿತ್ತು — ಅಂದರೆ ₹200 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹90,840 ಆಗಿದ್ದು,   

4 /5

ನಿನ್ನೆ ₹89,240 ಆಗಿತ್ತು — ₹1,600 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹1,13,550 ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆ ₹1,11,550 ಆಗಿತ್ತು — ₹2,000 ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

5 /5

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅಮೆರಿಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಕುಸಿತದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.  

Next Gallery

12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗುರುವು ಹಿಮ್ಮುಖ ಚಲನೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್‌ ಲಕ್‌.. ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌!