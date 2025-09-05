ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ನಿಜವೋ.. ನಕಲಿಯೋ..? ಎಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಟ್ರಿಕ್..!

Gold and silver purity test: ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಮೋಹ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಖರೀದಿಸುವ ಬಂಗಾರ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ನಕಲಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ.. ಅದು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಥೇಟ್ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣದಂತಿರುತ್ತದೆ.. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಸಿಗುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚು. ಅಲ್ಲದೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ನಕಲಿ ಅಭರಣ ಸಿಗುವ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದೊಂದಿಗೆ ಇತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಎಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳ ಶುದ್ಧತೆಯ ಗುರುತಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಆ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಹ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಕಾಂತೀಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಭರಣದ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಇಟ್ಟಾಗ, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುವು ಆಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಲೋಹಗಳು ಬೆರೆತಿವೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆಕರ್ಷಿತವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಆಮ್ಲವನ್ನು ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಿಂದ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲದೊಂದಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಆಮ್ಲವು ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಹವು ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ.
ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಭರಣ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಿಜವಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ತಕ್ಷಣವೇ ತಳಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಶುದ್ಧ ವಸ್ತುಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತವೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಚಿನ್ನದ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.