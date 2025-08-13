ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ... 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 18% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ, 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟುತ್ತಾ ಬಂಗಾರ!?

Gold Rate Today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ. 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ದರ 18% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು 2 ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಏರಿಕೆ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2019–2025 ರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 18% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದ ಬಂಗಾರದ ದರ ಈಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ದಾಟಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 13 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,01,350, ಆದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 92,900. ಆಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಆರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 200 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಲೈವ್ ಮಿಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ. 2,25,000 ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
2019 ಮತ್ತು 2025 ರ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸರಾಸರಿ ವಾರ್ಷಿಕ 18% ದರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.