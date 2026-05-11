ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 27,300 ರೂ. ಏರಿಕೆ.. 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ

Written ByChetana Devarmani Updated byChetana Devarmani
Published: May 11, 2026, 01:22 PM IST|Updated: May 11, 2026, 01:22 PM IST

Gold rate today: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 27,300 ರೂ. ಏರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಭರಣ ಖರೀದಿದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

Gold rate today: ಚಿನ್ನದ ದರ ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿತ್ತು. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೊಂಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಮೇ 4 ಮತ್ತು ಮೇ 9 ರ ನಡುವೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 27,300 ರೂ. ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು. 

ಇರಾನ್-ಯುಎಸ್ ಮಾತುಕತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಆಶಾವಾದದ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನವು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದ ಕಾರಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮೇ 11 ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 15,235 ರೂ. ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,52,350 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. 

24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 15,23,500 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಗುಡ್‌ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 100 ಗ್ರಾಂಗೆ 27,300 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 13,965 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 11,426 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 2,75,000 ರೂ. ಆಗಿದೆ.  

