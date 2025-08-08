10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 55,000 ರೂ.! ಲಕ್ಷ ದಾಟಿ ಗಗನ ಮುತ್ತಿಡುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ದರ ಏಕಾಏಕಿ 40% ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ!?

Morning star tech John mills Gold rate analysis: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 38% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿವೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 38% ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಪೂರೈಕೆ, ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧತ್ವವು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ವಾದ.
ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿವೆ. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ ಯುಎಸ್ ಮೂಲದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರೊಬ್ಬರು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 38% ಕುಸಿತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ಕುಸಿತವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು 55,000 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $3,080 ರಿಂದ $1,820 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಇತ್ತೀಚಿನ ರ್ಯಾಲಿಯು ಆರ್ಥಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ಉತ್ತೇಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಆಕಾಶ ನೋಡುತ್ತಿದೆ.