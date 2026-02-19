30-35 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ.. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟಿದೆ.. ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Gold Rate: ಆಗಸಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸುಮಾರು 30-35 ಸಾವಿರದಷ್ಟು ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ದರ ಪಟ್ಟಿ.
ಬಂಗಾರ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಸುದ್ದಿ. ಕಳೆದ ವಾರದವರೆಗೂ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುಮಾರು 30-35 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 259.90 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 2,59,900 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.
ಇಂದು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,54,190 ರೂ. ತಲುಪಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಬಳಸುವ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,41,340 ರೂ. ಹಾಗೂ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,15,640 ರೂ. ತಲುಪಿವೆ. ಇಂದು (ಫೆ. 19) ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಫೆ. 19) ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,54,340 ರೂ. ಮತ್ತು 22K ಬೆಲೆ 1,41,490 ರೂ. ಇದೆ.
ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಫೆ. 19) ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,54,190 ರೂ., ಮತ್ತು 22K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,41,340 ರೂ.ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಫೆ. 19) 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,55,230 ರೂ. (ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ) ಆಗಿದ್ದರೆ, 22K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,42,290 ರೂ. (ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ) ಆಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಫೆ. 19) 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,54,190 ರೂ.(ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ), ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,41,340 ರೂ. (ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ) ಮುಟ್ಟಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.