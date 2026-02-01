Gold Rate: 40 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬಜೆಟ್ ಮರುದಿನವೇ ಬಂಗಾರದ ರೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರೆಂಟಿ..

Gold Rate Expections: ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುತ್ತವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಏರುತ್ತವೆಯೇ? ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಪೇಸ್ 360 ರ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಸೋಮವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು $4,900 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಕುಸಿತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು $4,900 ರ ಗಡಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $3,800 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಇದು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ..
ಆದರೆ, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸುದ್ದಿಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ 1.2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚಿನ್ನದ ದರ 1.6 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು 40 ಸಾವಿರ ರೂ.ವರೆಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು. ಈ ಕುಸಿತ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ.. ಅಂದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯು ಮರುಕಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರದು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಏರಿದರೆ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದಿಂದ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೋಮವಾರದ ವಹಿವಾಟು ಬಹಳ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. $4,900 ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಟ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಅದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಇದು ಭಾರಿ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ಅದು $3,800 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ, ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈಗ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ಕಾಯುವಂತೆ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. 2026 ರ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕುಸಿತ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೂ ಮೋಸಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿರವಾಗುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರ. ಗಮನಿಸಿ:ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ.