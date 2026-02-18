ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತೇ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ? ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳೆನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಲಿದೆ ಬಂಗಾರ!

Gold rate prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಇಳಿಕೆ ಮಾತ್ರ. ಅಮೆರಿಕದ ಬಡ್ಡಿದರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಚಲನವಲನಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
Gold rate prediction: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದಂತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಕುಸಿತವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಕೇವಲ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಅದು ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹಣಕಾಸು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮಿಶ್ರ ಸಂಕೇತಗಳು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ Federal Reserve ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಸರಿಯಬಹುದು. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಾಲಕವಾಗಬಹುದು.
ಚೀನಾದ ರಜಾದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಾಗ ಖರೀದಿದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಎಂದು ಕೆಲ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾ–ಇರಾನ್ ಮಾತುಕತೆಗಳಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಬಲವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಡಾಲರ್ ಬಲವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದು. ಡಾಲರ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏರಿದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಇಟಿಎಫ್ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಲಾಭ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಏರಿಳಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ $6,000 ಮಟ್ಟವನ್ನೂ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹಣ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಈ ಗುರಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.