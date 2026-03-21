ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬಂಪರ್.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ..

Gold Rate Today: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.  
 
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ದೇಶೀಯ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ. ಮಾರ್ಚ್ 21, 2026 ರಂದು ದಾಖಲಾದ ಈ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತವು ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿತವು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.  

ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್‌ನ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,52,190 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,39,510 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,48,900 ರೂ., ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,36,540 ರೂ.  

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,49,050 ರೂ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ 1,36,690 ರೂ. ಆಗಿದೆ.. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ, ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,48,900 ರೂ., ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,690 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ..   

ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.   

ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಾಲ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದು ಅಗತ್ಯ..   

ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಪಡೆದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.  

Gold price Gold prices today India Hyderabad gold rate March 21 2026 24 carat gold price today 22 carat gold price Hyderabad Silver price today India Gold price fall reasons US Federal Reserve interest rates impact gold Precious metals market update Gold rate news India Silver price per kg India

ಇಂದು ಅಪರೂಪದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುಖದಸಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ!.. ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗುವ ಯೋಗ