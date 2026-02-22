gold rate today : ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ! 24k, 22k, 18k ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಲಾಭ?

gold rate today ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಇಂದಿನ ದರ ಎಷ್ಟು? ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಲಾಭ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
gold rate today : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರು ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವವರು ಇಂದಿನ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಅಂದಾಜು ದರ ಪ್ರಕಾರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,59,500 ಇದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹1,46,000 ಆಗಿದೆ. ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಮೊದಲು ನವೀಕೃತ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 99.9% ಶುದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ 24k ಚಿನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇದನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ 91.6% ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಲೋಹಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಮದುವೆ, ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ 22k ಚಿನ್ನವೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 75% ಚಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಭಾಗ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 22k ಅಥವಾ 24k ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಮೌಲ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದರೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶವಿದ್ದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಆಭರಣಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವವರು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಜೆಟ್ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಸಹ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದರ, ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮೇಕಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನೂ ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.