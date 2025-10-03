Gold Rate Today: ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಿಹಿಸುದ್ದಿ..! ಹಬ್ಬದ ನಂತರವೂ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ..?

Gold Rate Today: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಬಂಗಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ಬೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
Gold Rate Today: ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ದಸರಾ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಜನರು ದೀಪಾವಳಿ ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿರುವುದು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ ಇನ್ನೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ.
ನಿನ್ನೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ದುಬಾರಿ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಆಗಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 3, ಶುಕ್ರವಾರದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಲಾಭದ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡವು. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಲಾಭವನ್ನು ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಳವಳಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿನ ದರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ — ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹11,868, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹10,879, ಮತ್ತು 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹8,901 ಆಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,18,680 ಇದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,08,790 ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹1,64,100 ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿ ₹164.10 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆ ಆಗುವುದು ಸಹಜ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಚಿನ್ನದ ದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನವಲನ ಗಮನಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.