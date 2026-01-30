Gold rate:ಹೊರಬಿತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್! ಏರಿದ ವೇಗದಲ್ಲೇ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದ ಗೋಲ್ಡ್‌!

Gold rate today: ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಿತು. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ..
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 8 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದು ನಿರ್ಣಾಯಕ $5,000 ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯ ಆರಂಭ.
ಇನ್ನೂ ಫೆಬ್ರವರಿ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಯುಎಸ್ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯಗಳು ಸಹ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವು, 3.9 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದು $5,118.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಗುರುವಾರ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ $5,594.82 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ನ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನೇಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಡಾಲರ್ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು 11:32 GMT ಕ್ಕೆ ಔನ್ಸ್ಗೆ 5 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕುಸಿದು $5,124.37 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಹಿಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ $4,957.54 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಈ ವಾರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿದ ಡಾಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನವು ವಿದೇಶಿ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಶುಕ್ರವಾರ ತಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಗಳಿಂದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಎಚ್ಚರದಿಂದಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಬಲಪಡಿಸುವ ಡಾಲರ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿವೆ. ತೆರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ರಾಸ್ ನಾರ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಾಸರಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ $5,375 ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತರ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಸಹ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಕಂಡವು. ಸ್ಪಾಟ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಶೇ. 11.7 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $102.57 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇದು $95.79 ರ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ, ಬೆಳ್ಳಿ $121.64 ರ ದಾಖಲೆಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿತು.
ಪಲ್ಲಾಡಿಯಮ್ ಕೂಡ ಶೇ.8.4 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $1,838.14 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಡಾಲರ್, ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಸೋಮವಾರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ $2,918.80 ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಪ್ಲಾಟಿನಂ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.. ಶುಕ್ರವಾರ ಶೇ.10.9 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $2,343.40 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.
ಚಿನ್ನದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು ಸುಮಾರು 6.5% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹ 1,59,984 ರಂತೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಬಲವಾದ US ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನವು ಔನ್ಸ್ಗೆ $ 5,500 ರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿತು.
ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,76,730 ರಂತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ₹1,70,620 ರಂತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ. 22K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಚೆನ್ನೈ ₹1,62,000 ರಂತೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡರೆ, ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ₹1,56,400 ರಂತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.