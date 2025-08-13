English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಮೂರನೇ ದಿನವೂ ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ 10ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?

Gold Rate Today: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿದೆ.. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸತತ ಮೂರನೇ ದಿವೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಖರೀದಿಸಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..  
 
1 /5

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ.. ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬ ಬಂದರೂ.. ಮಹಿಳೆಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲೇಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೆಲವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.   

2 /5

ಹೌದು ಕಳೆದ ಐದು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 1920 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1760 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.   

3 /5

ಅದೇ ರೀತಿ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯೂ ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಕುಸಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 2100 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..   

4 /5

ರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,01,540 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 93,090 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,01,390 ರೂ.ಗಳಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 92,940 ರೂ.ಗಳಿಷ್ಟಿದೆ..   

5 /5

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 2100 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ. ಮುಂಬೈ, ದೆಹಲಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,14,900 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿವೆ.. ಮೇಲಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಿಗಾಗಿ, ನೀವು 8955664433 ಗೆ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ನೀಡಬಹುದು.  

Gold price today gold and silver price BULLION MARKET Gold rate silver rate Hyderabad gold price

Next Gallery

DA Hike: ಸರ್ಕಾರ ನೌಕರರಿಗೆ ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆಘಾತ..! ಏನಿದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್?