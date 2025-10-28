Gold rate today : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಠಾತ್‌ ಕುಸಿತ! ಏಕಾಏಕಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ

Gold rate today : ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಇದು ಖರೀದಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿದೆ.
Gold rate today : ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹಠಾತ್ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಂದಿನ ಇಳಿಕೆಯು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಖುಷಿಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹12,246 ಆಗಿದ್ದು, ನಿನ್ನೆಯ ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ₹202 ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹11,225 ಆಗಿ, ₹185 ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹9,184 ಆಗಿದ್ದು, ₹152 ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಈ ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಖರೀದಿಗೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಲನೆ, ವಿನಿಮಯ ದರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ-ಪೂರೈಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಳಿತವನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ₹13,277 ತಲುಪಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ದರ ₹11,804 ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರವು ₹10,820 ರಿಂದ ₹12,170 ರವರೆಗೆ ಚಲಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 8 ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 24K ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,22,460, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ₹2,020 ಇಳಿಕೆ, ಮತ್ತು 22K ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ₹1,12,250, ನಿನ್ನೆಗಿಂತ ₹1,850 ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಇಳಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರದ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡಿದರೆ, 1ನೇ ತಾರೀಖಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 24K ಚಿನ್ನ ₹11,864 ಇದ್ದು, ಈಗ ₹12,246 ಆಗಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ 3.22% ಏರಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಇಂದಿನ ಇಳಿಕೆಯಾದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಳಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂ ದರಗಳ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಖರೀದಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂದಿನ ದರ ಇಳಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ.