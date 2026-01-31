Gold rate drop:ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕುಸಿದ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏಕಾಏಕಿ ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ!

Gold rate drop: ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ..ಏಕಾಏಕಿ ಚಿನ್ನದ ದರ 18,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಳಕೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಜನ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ..ಇತ್ತೀಚಿನ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಹೀಗಿವೆ ನೋಡಿ.
ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ? ನಾವು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಭೂಕಂಪ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಯಾವುವು?ತಿಳಿಯಿರಿ
ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ದರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 18 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿನ್ನದ ದರ ಈಗ 1,60,580 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜನವರಿ 31 ರಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 8620 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದರೆ.. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 9650 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಚಿನ್ನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ.. ಈ ಚಿನ್ನದ ದರವೂ ಕುಸಿದಿದೆ. ಜನವರಿ 31 ರಂದು ನೋಡಿದರೆ 7,900 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದರೆ 8850 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 17 ಸಾವಿರ ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,47,200 ರೂ. ಇದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ, 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ.. ಇಂದು, ಈ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 6460 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಈ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,20,440 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನಿನ್ನೆ, ಈ ಚಿನ್ನದ ದರ 1,26,900 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ದರಗಳು ಹತ್ತು ಗ್ರಾಂಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರ ಮತ್ತೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು.
ಏಕೆಂದರೆ ತಜ್ಞರು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ತೊಲಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಹುದು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಊಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಎಂದು ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ GST ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆಭರಣ ಕಂಪನಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ತಯಾರಿಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಹ ವಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.