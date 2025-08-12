English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಏಕಾಏಕಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಕುಸಿತ.. ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು! 10 ಗ್ರಾಂ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Gold Rate Today: ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂದೂ ಕೂಡ ಬಂಗಾರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ.. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 
 
1 /6

ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸಾಹಸ. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿನ್ನದ ದರಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ.   

2 /6

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.. ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಇಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ.  

3 /6

ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2025 ರಂದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,02,270 ರೂ. ಆಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 93,740 ರೂ. ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ..   

4 /6

ಸೋಮವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 11, 2025 ರಂದು (ನಿನ್ನೆ) 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,02,280 ರೂ. ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಇಂದು 10 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 102,270 ರೂ. ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆ 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 93,750 ರೂ. ಇತ್ತು, ಇಂದು 10 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ದರ 93,740 ರೂ. ಇದೆ.  

5 /6

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಗಮನಿಸುವುದಾದರೇ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ  1,02,270 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಬೆಲೆ 93,740 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ.. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 1,16,900 ರೂ.ಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದು, ಕೆಲವು ಶುಲ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಬಹುದು..   

6 /6

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 95000 ರೂ.ಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರವೂ ಏರಿಳಿತಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.  

Gold price Gold rate Gold price today Gold rate today Gold price latest Latest Gold Price Today Gold price Business News In Kannada Kannada Business News

Next Gallery

8th Pay Commission: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶೇ 54 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ