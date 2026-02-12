English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಬದಲಾವಣೆ! ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ದರಪಟ್ಟಿ ಹೇಗಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ..

Gold Rate Today: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.. 
 
1 /6

ಇಂದು ಗುರುವಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 12, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ. 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,58,890 ರೂ. 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,45,649 ರೂ. 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,19,168 ರೂ. ಆಗಿದೆ..  

2 /6

ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂದು ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.   

3 /6

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ $ 5,079 ಕ್ಕೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಸಹ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.   

4 /6

ಅಲ್ಲದೆ, ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿದರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಚಿನ್ನದತ್ತ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.  

5 /6

ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಖರೀದಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಬೆಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ.   

6 /6

ಸದ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವಿದೆ.    

Gold rate today Today Gold Rate gold rate today news india gold rate today Gold Rate Today in India 22 karat gold rate today

Next Gallery

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 28.. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?