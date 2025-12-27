ಬಡವರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಿನ್ನ ಇನ್ನು ಕನಸು ಮಾತ್ರ..! 1000 ಅಲ್ಲ, 10,000 ಸಾವಿರೂ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ

Gold rate today : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಂದು ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಾರಣ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹14,122 / ಗ್ರಾಂ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹12,945 / ಗ್ರಾಂ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ 18 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹10,592 / ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ₹110 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ₹13,000 ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಒಂದು ಪೌಂಡ್ (8 ಗ್ರಾಂ) ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣದ ಬೆಲೆ ₹880 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ₹1,04,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೌಂಡ್ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಡಿ ದಾಟಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈಗ ಅದರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವು ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯೂ ಇಂದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ₹20 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹274 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಬಾರ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ₹20,000 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ₹2,74,000 ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?.. ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತವು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸಲು : ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ, ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಆಸಕ್ತಿ : ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ, ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಭಯ..