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Gold Rate: ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ₹13,000 ಕುಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ! ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಇಂದಿನ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ದರ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Written ByYashaswini V
Published: Jun 12, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:29 AM IST

Gold Rate Today Karnataka: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹13 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 22K, 24K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

Gold Price Crash by ₹13,000: ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು (ಜೂನ್‌ 12, 2026 ಶುಕ್ರವಾರ) 22K, 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದೆ. 
 

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ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್‌ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಇಂದು ಚಿನನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13,430 ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. 

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ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್‌ 05) ₹1,59,060 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 24K ಬಂಗಾರ ಇಂದು (ಜೂನ್‌ 12, 2026) ₹1,45,630 ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 05ರಂದು ₹1,45,805 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 22K ಚಿನ್ನ ಇಂದು ₹1,33,490ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.

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ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್‌ 05) 1,59,460 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 24K ಬಂಗಾರ ಇಂದು (ಜೂನ್‌ 12, 2026) ₹1,45,640 ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 05ರಂದು ₹1,45,805 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 22K ಚಿನ್ನ ಇಂದು ₹1,33,503 ರಷ್ಟಿದೆ.  

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ಚೆನ್ನೈ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,270 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 1,34,990 ರೂ. ಇದೆ. 

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ಮುಂಬೈ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 1,45,630 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,33,490 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.  

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ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 1,45,630 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,33,490 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Disclaimer: ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.   

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