Gold Rate Today Karnataka: ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ ₹13 ಸಾವಿರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು 22K, 24K ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
Gold Price Crash by ₹13,000: ಸತತ ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಚಿನ್ನದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂದು (ಜೂನ್ 12, 2026 ಶುಕ್ರವಾರ) 22K, 24K ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯ ಹಾವು-ಏಣಿ ಆಟ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಇಂದು ಚಿನನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶೇಕಡಾ 2 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹13,430 ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ತಿಳಿಯಿರಿ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್ 05) ₹1,59,060 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 24K ಬಂಗಾರ ಇಂದು (ಜೂನ್ 12, 2026) ₹1,45,630 ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 05ರಂದು ₹1,45,805 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 22K ಚಿನ್ನ ಇಂದು ₹1,33,490ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಶುಕ್ರವಾರ (ಜೂನ್ 05) 1,59,460 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 24K ಬಂಗಾರ ಇಂದು (ಜೂನ್ 12, 2026) ₹1,45,640 ಇದೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 05ರಂದು ₹1,45,805 ಇದ್ದ ಪ್ರತಿ 10ಗ್ರಾಂ 22K ಚಿನ್ನ ಇಂದು ₹1,33,503 ರಷ್ಟಿದೆ.
ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 1,47,270 ರೂ., 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 1,34,990 ರೂ. ಇದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 1,45,630 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,33,490 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ 1,45,630 ರೂ.ಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1,33,490 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
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