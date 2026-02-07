English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!

Gold Rate: ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್‌ ಮಾಡಿ.. ಈ ದಿನದಂದೇ ₹70.000ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ ಚಿನ್ನ!

Gold Rate: ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ರಭಸದಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿವೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಹಾಗೇನಾದರೂ ಅದನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಾಂತಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 
1 /8

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರಾಕೆಟ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿತ್ತು. ಚಿನ್ನ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇರೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕುವುದೇ ಸೂಕ್ತ ಎನ್ನುವ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆದರೀಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಮುಖವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.  

2 /8

ಇದು ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಂಬಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲಿದೆಯಂತೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂದರೆ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕೇವಲ 70,000 ರೂಪಾಯಿ ಆಗಲಿದೆಯಂತೆ.

3 /8

ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಂಗಾರವೇ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು. ಈಗ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ವಾತಾವರಣ ತುಸು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಬದಲಿಗೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಲು ಇರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 

4 /8

ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಡಾಲರ್ ವಿರುದ್ಧ ರೂಪಾಯಿ ಬಲಗೊಂಡರೆ ಆಗ ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಲಿದೆ.

5 /8

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿಜವಾದರೂ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಬಾನ ಗಡಿ ದಾಟಿರುವ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಅನಿಶ್ಚಿತಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ತುಸು ಏರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ.

6 /8

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಂಗಾರ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಅನಿಶ್ಚಿತಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇರುವಾಗ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗಲಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

7 /8

ಈ ತಿಂಗಳು ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು 1.58 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದೂ ಖಚಿತ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

8 /8

ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ವರೂಪದ್ದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದ ಉದ್ದೇಶ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ವಿಷಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದುದು ನಿಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.

Gold rate Gold price gold rate news Gold Market Trend ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಟ್ರೆಂಡ್ gold price drop ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆ Gold Price Update

Next Gallery

ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ-ಧನ ಯೋಗದ ಮಹಾಯುತಿ: 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಣ್ಣೂ ಹೊನ್ನಾಗುವ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ