ಭಾರತದಲ್ಲಿ GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಗನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಶಾಕ್‌! 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಮಾರಿದ ಚೀನಾ.. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ತಲುಪಲಿದ್ಯಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ?

gold price today: ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ (WGC) ವರದಿಯು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸುಮಾರು 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲುಗಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯ (WGC) ವರದಿಯು ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡಿಸಿದೆ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ಸುಮಾರು 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಲುಗಾಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದವು.
ಆಭರಣ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿತ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಸಗಟು ಬೇಡಿಕೆ 10% ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲ ಗ್ರಾಹಕರ ಭಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಜನರು ಹೊಸ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಚೀನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೀನಾದ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ SGE ನಿಂದ 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆ 678 ಟನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ 18% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, US ಡಾಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 23% ಮತ್ತು ಚೀನೀ ಯುವಾನ್ನಲ್ಲಿ (RMB) 21% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು 2016 ರ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ.
ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೀನಾದಿಂದ ಬಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಜಾಗತಿಕ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೂ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ 90 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಸರಾಸರಿ ಹಿಂಪಡೆಯುವಿಕೆಗಿಂತ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೀಪಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಚೀನಾ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತತ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಟನ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಈಗ 2,299 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 534 ಟನ್ಗಳ ವಹಿವಾಟು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅರ್ಧ ವಾರ್ಷಿಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಭರಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ದುರ್ಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಆಭರಣ ವಸ್ತುವಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆಭರಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್-ನಾಣ್ಯಗಳಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಖರೀದಿಗಳು ಚಿನ್ನವು ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಬಲ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚೀನಾದ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸತತ ಎಂಟನೇ ತಿಂಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 19 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದೆ. ಚೀನಾ ಈಗ 2,299 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಭವಿಷ್ಯದ ವಹಿವಾಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಮಾಣ 534 ಟನ್ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಭರಣ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೇಲಿನ ಡಬಲ್ ಒತ್ತಡವು ಚೀನಾದಂತೆಯೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿದರೆ, ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು, ಇದು ಚಿನ್ನದ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು (CAD) ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು INR/USD ದರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಚೀನಾದಂತೆಯೇ, ಚಿನ್ನದ ETF ಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ.
ಚೀನಾ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ 89 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ 21% ಮತ್ತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೇನಿಂದ 31% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೇಡಿಕೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅಪಾಯಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಖಜಾನೆ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ, ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಈಗ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆಭರಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಈಗ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಬದಲು ಇಟಿಎಫ್ಗಳು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ಬಾರ್ಗಳು-ನಾಣ್ಯಗಳಂತಹ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಲವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಚೀನಾದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಭಾರತದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನವು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಏರಿದರೆ, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮದುವೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಮಾರಾಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಇದು ಆಭರಣಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವಿಶ್ವ ಚಿನ್ನದ ಮಂಡಳಿಯು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖರೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.