ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್‌..! ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಂಗಾರ

Gold and Silver Investment: 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಹೂಡಿಕೆ ಲಾಭದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Gold and Silver Investment: 2025ನೇ ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ತಂದಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳು ಕೇವಲ ಬಂಡವಾಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನೂ ನೀಡಿವೆ.
ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ಶೇ.161ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿನ್ನದ ಲಾಭ ಶೇ.73ರಷ್ಟಿದೆ. ಸೌರಶಕ್ತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಈ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಭೌತಿಕ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬದಲು ETF ಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ETF ಹೂಡಿಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀರಿದೆ. ಶುದ್ಧತೆ, ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ನೇರ ಬೆಲೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಬಹು–ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ನಿಧಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅಪಾಯ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ SIP ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ.
ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರವೂ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ. 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ETF ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ 12.5% ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. FOF ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅವಧಿ 24 ತಿಂಗಳು.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಒಟ್ಟು ಹೂಡಿಕೆಯ 10–15% ಮಾತ್ರ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕುಸಿತದ ವೇಳೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ತಂತ್ರ. ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದ ಆಸೆಗಿಂತ ವಿವೇಕದ ಹೂಡಿಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.