  ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೀಕ್ರೇಟ್‌ ಟ್ರಿಕ್‌..! ಶುದ್ದ ಬಂಗಾರದೊದಿಗೆ ಡಬಲ್‌ ಉಳಿತಾಯ

gold silver buying secret: ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ ಖರೀದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 
 
gold silver buying secret: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಳಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 4,345.50 ಡಾಲರ್‌ ಆಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್‌ಗೆ 71.30 ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಅನುಪಾತವು ಸುಮಾರು 60ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು 54ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ತಾಮ್ರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನಂತಹ ಲೋಹಗಳೂ ಬುಲ್ಲಿಶ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ.  

ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ಅನುಪಾತ ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಔನ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಔನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಚ್ಯಂಕ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲೋಹ ಅತಿಯಾಗಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅನುಪಾತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪೇಸ್‌ 360ರ ಮುಖ್ಯ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞ ಅಮಿತ್ ಗೋಯೆಲ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 80 ಎಂಬುದು ಈ ಅನುಪಾತದ ಪ್ರಮುಖ ಪಿವೋಟ್ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆ.  

ಅನುಪಾತವು 80ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಓವರ್‌ಬಾಟ್‌ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 80ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಾದರೆ ಚಿನ್ನ ಅತಿಯಾಗಿ ಖರೀದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅನುಪಾತ 60ರ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಚಿನ್ನದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಪಾತವು 54ರಿಂದ 60ಕ್ಕೆ ಏರಿರುವುದು, ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏರಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.  

ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲದ ರಕ್ಷಣಾ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆ ಪೋರ್ಟ್‌ಫೋಲಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಲಿದೆ. ಹಣದುಬ್ಬರದ ಭೀತಿ, ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.  

ವಿಶ್ವದ ಹಲವು ದೇಶಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ. ಡಾಲರ್ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಿಂಚಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (NPS) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ETFಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 1.7 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಚೀನಾ ಕೂಡ ತನ್ನ ಪಿಂಚಣಿ ನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು, ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಸ್ಥಿರ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.  

