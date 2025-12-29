ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌.. ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ₹15,000ವರೆಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಲಿದೆ ಚಿನ್ನ!

Gold Silver Price Crash: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 15,000 ರೂ. ವರೆಗೂ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುಳಿವನ್ನು ತಜ್ಞರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಿದು ಮಾಹಿತಿ? ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...
Gold Silver Price Crash: ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ದೂರದ ಕನಸಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮಧ್ಯೆ, ತಜ್ಞರು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾದಷ್ಟೇ ವೇಗವಾಗಿ ಕುಸಿಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಎರಡೂ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಔನ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು $4,500 ತಲುಪಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಗರಿಷ್ಠ ₹1.40 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $140,000 USD) ನಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ₹2.50 ಲಕ್ಷ (ಸುಮಾರು $250,000 USD) ಅನ್ನು ಮೀರಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ.
ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯ ಮಧ್ಯೆ, ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು 10–12% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನವೂ ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಕುಸಿತವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸದ್ಯ ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಭ-ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಆಭರಣ ಅಥವಾ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ದುಬೈ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಟಿಎಫ್ಗಳು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಖರೀದಿಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸರಿಸುಮಾರು 7% ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಆಭರಣ ಉದ್ಯಮದ ಮೇಲೂ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮಾರಾಟವು ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಈಗ 18 ಅಥವಾ 14 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಆಭರಣಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ 10 ರಿಂದ 20 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿದ ನಂತರ ಖರೀದಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
