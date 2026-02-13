ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ! ಇಂದೆಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರ?

Gold Rate Today: ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಚಿನ್ನ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ.. ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದ ಬಂಗಾರ ಈಗ ಕೊಂಚ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.. ಹಾಗಾದರೇ ಇಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಫೆಬ್ರವರಿ 13 (ಶುಕ್ರವಾರ)ರ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೇ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 2,620 ರೂ. ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 2,400 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯ ನಂತರ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,55,780 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 1,42,800 ರೂ.ಗಳಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.. ಒಂದು ಕಿಲೋ ಬೆಳ್ಳಿ 15 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಕುಸಿದು, 2,80,000ಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ದರಗಳು, ಆಮದು ಸುಂಕಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿನಿಮಯ ದರದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೈನಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.