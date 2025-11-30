ಸತತ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ.. ಖರೀದಿಗೂ ಮುನ್ನ ದರ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Today’s Gold & Silver Price Update : ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಮತ್ತೆ ಜನರನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮದುವೆ ಸೀಸನ್ ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಇಂದಿನ ನವೀಕರಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.
Today’s Gold & Silver Price Update: ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಚಿನ್ನದ ದರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ತಲುಪುತ್ತಿರುವುದು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ತಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 9–10ರಂದು ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಚಿನ್ನದತ್ತ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನದ ದರ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 4% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 22 ಮತ್ತು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿವೆ.
24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ – ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,29,820 (ಇಂದು +₹1,360) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ – ಪ್ರತಿ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ ₹1,19,000 (ಇಂದು +₹1,250) ಈಗಾಗಲೇ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ.
ಚಿನ್ನದಷ್ಟೇ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರ ₹9,000 ಏರಿದೆ. ಇಂದಿನ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ – ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ₹1,92,000 ಕೆಲವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟ ತಲುಪಿವೆ.
ಬುಲಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ–ಬೆಳ್ಳಿ ದರಗಳು ದಿನದೊಳಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ದರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ/ಸಂಜೆಯ ದರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಸ್ಟೋರ್ ದರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.